Фон дер Ляйен: Еврокомиссия не пересмотрит сроки отказа от российского СПГ

Ранее европейцев предупредили о тяжёлых финансовых последствиях войны в Иране. По мнению кандидата экономических наук Инны Литвиненко, в ЕС ожидается резкий скачок цен на газ, если конфликт затянется. Она считает, что к концу года стоимость топлива рискует вырасти на 150%, а при самом пессимистичном сценарии — на 200%.