Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия не пересмотрит сроки отказа от российского СПГ

Еврокомиссия не будет пересматривать сроки отказа от российского сжиженного природного газа, несмотря на войну на Ближнем Востоке и разгоревшийся энергетический кризис. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«У нас есть цели, и мы придерживаемся наших целей», — сказала она.

Ранее европейцев предупредили о тяжёлых финансовых последствиях войны в Иране. По мнению кандидата экономических наук Инны Литвиненко, в ЕС ожидается резкий скачок цен на газ, если конфликт затянется. Она считает, что к концу года стоимость топлива рискует вырасти на 150%, а при самом пессимистичном сценарии — на 200%.

