Передвижение французского авианосца «Шарль де Голль» выдало фитнес-приложение

Координаты французского авианосца «Шарль де Голль» оказались доступны в открытом доступе из-за использования фитнес-приложения одним из моряков. Об этом сообщает газета Le Monde.
По данным издания, 13 марта офицер провел тренировку на палубе корабля и зафиксировал пробежку с помощью умных часов. Информация автоматически загрузилась в приложение Strava, где профиль пользователя был открыт для публичного просмотра.
Как отмечается, опубликованные данные позволяли отслеживать перемещение авианосца и сопровождающих его кораблей в режиме реального времени.
При этом само присутствие французской военно-морской группы в регионе не скрывалось: о развертывании соединения ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. В состав группы, помимо авианосца, входят три фрегата и судно обеспечения.
Однако, как подчеркивает издание, публикация точных координат представляет угрозу безопасности и рассматривается как серьезное нарушение.
Генеральный штаб вооруженных сил Франции сообщил, что подобная передача данных противоречит действующим инструкциям, о которых личный состав регулярно информируют. В ведомстве добавили, что по итогам инцидента будут приняты меры.
