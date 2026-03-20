Генсек ООН назвал условие прекращения конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Прекращение конфликта на Ближнем Востоке зависит от политической воли США, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Источник: © РИА Новости

«Конфликт должен прекратиться… и я считаю, что в руках США его остановить. Завершить конфликт возможно, но это зависит от их политической воли», — сказал Гутерриш в интервью изданию Politico.

По словам генсека, стратегия Израиля, еще одной стороны конфликта, заключается в уничтожении военного потенциала Ирана.

«Президент (США Дональд — ред.) Трамп сможет убедить… тех, кого нужно убедить, что работа уже выполнена», — добавил Гутерриш.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

