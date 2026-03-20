И. Метшин: «Этот светлый день знаменует духовное очищение и обновление, символизирует верность высшим ценностям ислама и поддержку ближних»

Мэр Казани поздравил жителей города с завершением священного месяца Рамадан.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы РТ с завершением священного месяца Рамадан.

"Уважаемые казанцы!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Ураза-байрам!

Этот светлый день знаменует духовное очищение и обновление, символизирует верность высшим ценностям ислама и поддержку ближних.

Ураза-байрам объединяет верующих и искренне почитается жителями Казани, по праву признанной культурной столицей исламского мира 2026 года. Этим достижением город обязан каждому из вас, всей мусульманской умме, вносящей неоценимый вклад в упрочение духовно-нравственных основ общества, сохранение межконфессионального и межнационального согласия и достойное воспитание подрастающего поколения.

Благодарю вас за атмосферу добра и гармонии, которая царит в нашем общем доме и помогает нам укреплять традиции взаимного уважения и доверия, милосердия и неравнодушия к окружающим.

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим близким мира, крепкого здоровья и благополучия! Пусть Ураза-байрам принесет в ваши семьи радость, а все добрые молитвы будут услышаны Всевышним.

Ураза гаете мөбарәк булсын!", — говорится в поздравлении.