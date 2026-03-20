Генсек ООН не связывался с Трампом после ударов по Ирану

Отвечая на соответствующий вопрос, глава ООН указал, что ведет переговоры только с теми сторонами, с которыми считает необходимым взаимодействовать.
По данным источника, прямых контактов между Гутеррешем и Трампом после начала военных действий не было.
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. В ответ Иран проводит атаки по целям на территории Израиля, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ситуация в регионе остается напряженной на фоне продолжающегося обмена ударами.
