«Сценарий конца света»: названа угроза нападений на объекты нефтегазовой отрасли Ближнего Востока

Нападения на энергетические объекты, совершенные обеими сторонами ближневосточного конфликта на этой неделе, угрожают серьезными последствиями для мировой экономики.
Ожидается, что участившиеся нападения на ключевые нефтегазовые проекты на Ближнем Востоке приведут к новой фазе продолжающегося конфликта, что будет иметь серьезные последствия для мировых поставок энергоносителей и мировой экономики, пишет The Guardian.
Иран пообещал нанести удар по ряду ключевых объектов энергетической инфраструктуры по всему региону после предупреждения о том, что израильский удар по производственному объекту крупнейшего газового месторождения Ирана в Южном Парсе в среду спровоцировал «полномасштабную экономическую войну».
Южный Парс, как напоминает The Guardian, является частью крупнейшего в мире месторождения природного газа, которое совместно используют Иран и Катар. Оно расположено на шельфе между двумя странами Персидского залива и образует куполообразное продолжение гигантского Северного месторождения Катара.
По данным государственной газовой компании Катара, через несколько часов после израильского удара по Южному Парсу иранские ракеты поразили Рас-Лаффан, где расположены основные катарские предприятия по переработке сжиженного природного газа, причинив «значительный ущерб» крупнейшим в мире поставщикам морских газовых грузов.
По словам исполнительного директора QatarEnergy Саада аль-Кааби, на ремонт поврежденных объектов уйдет от трех до пяти лет, что вызывает опасения по поводу затяжного глобального кризиса в сфере поставок газа.
«Я никогда в своих самых смелых мечтах не мог бы подумать, что Катар — Катар и весь регион — подвергнутся такому нападению, особенно со стороны братской исламской страны в месяц Рамадан, которая нападет на нас подобным образом», — сетует аль-Кааби в комментариях информационному агентству Reuters.
Катарское государство подтвердило факт атаки с использованием пяти баллистических ракет, запущенных из Ирана. Хотя четыре ракеты были перехвачены, пятая ракета попала в промышленный комплекс Рас-Лаффан, который отвечает за производство газа, экспортируемого государством.
Представитель правительства Катара предупредил, что нанесение ударов по энергетической инфраструктуре «представляет угрозу глобальной энергетической безопасности, а также народам региона и его окружающей среде».
В прошлом году экспорт газа из Катара составил пятую часть мирового рынка СПГ, из которого около 80% было отправлено в нуждающиеся в энергии развивающиеся страны Азии. Долгосрочное прекращение экспорта Катара имело бы серьезные последствия для покупателей газа по всему миру, поскольку привело бы к росту рыночных цен на мировом рынке.
Все больше объектов находятся под угрозой и становятся мишенью.
После атаки на Южный Парс государственные СМИ Ирана предупредили, что крупные региональные объекты нефтегазовой отрасли, принадлежащие Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару, теперь являются «прямыми и законными целями» и должны быть эвакуированы до начала атак «в течение нескольких часов».
К этим объектам относятся нефтеперерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии, расположенный недалеко от порта Янбу на Красном море, и нефтехимический комплекс в Джубайле, а также газовое месторождение Аль-Хосн в ОАЭ и нефтехимический комплекс Месаид в Катаре, пишет The Guardian.
«До сих пор Иран в основном выполнял свои заявленные действия, что делает эту угрозу весьма вероятной», — считает Адитья Сарасват из консалтинговой компании Rystad Energy.
Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Самрефе в четверг. Саудовцы перехватили баллистическую ракету, запущенную в направлении Янбу, который является единственным источником экспорта сырой нефти Саудовской Аравии в условиях жесткой позиции Ирана в Ормузском проливе.
Кувейтские нефтеперерабатывающие заводы «Мина аль-Ахмади» и «Мина Абдулла» также подверглись ударам беспилотников, что привело к пожарам на обоих объектах, сообщает государственное информационное агентство Кувейта.
Между тем, по данным государственного нефтегазового гиганта Adnoc, на комплексе Хабшан в ОАЭ, еще одном из крупнейших в мире объектов по переработке газа, из-за падения обломков перехваченных ракет объект был остановлен. Компания заявила, что ее нефтяное месторождение Баб также подверглось атаке.
Реакция рынка.
Рынки газа резко подскочили в ответ на удары, при этом европейский бенчмарк быстро поднялся на 30%, а в течение торгового дня рыночная цена на газ удвоилась по сравнению с докризисным периодом и достигла самого высокого уровня с начала 2023 года, пишет The Guardian.
«Сейчас мы находимся на верном пути к сценарию газового кризиса конца света», — сказал Сол Кавоник, руководитель отдела исследований консалтинговой компании MST Marquee. Он предупредил, что перебои с поставками СПГ могут продлиться месяцы или даже годы после окончания войны, в зависимости от степени ущерба, что приведет к сохранению высоких цен на газ.
Риск затяжной военной агрессии и долгосрочного ущерба энергетическим объектам региона усугубили опасения на мировых нефтяных рынках, которые все еще не оправились от крупнейшего в истории потрясения в сфере энергоснабжения после перекрытия Ормузского пролива.
По мнению аналитиков Rystad Energy, цена на нефть марки Brent, являющуюся международным эталоном, как ожидается, сразу после этого превысит отметку в 120 долларов за баррель, при этом дальнейший рост цен возможен в зависимости от серьезности нанесенного ущерба.
Дональд Трамп предостерег Иран от дальнейших нападений на катарские объекты по производству СПГ, пригрозив «массово взорвать все газовое месторождение Южный Парс», напоминает The Guardian.