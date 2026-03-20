Иранский солдат заявил, что воюет с США за жертв Эпштейна и запустил ракету

В Сети расходится видео, на котором военнослужащий Ирана заявляет, что воюет с США и Израилем от имени жертв педофила-финансиста Джеффри Эпштейна, а затем запускает ракету.

В социальных сетях распространяется видео, на котором военнослужащий Ирана заявляет, что воюет с Израилем и США от имени всех жертв американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, им поделился политик и блогер Джексон Хинкл.

«Смотрите: Иранский солдат стал вирусным после того, как заявил, что воюет против Соединенных Штатов и Израиля от имени жертв острова Эпштейна, утверждая, что их силы напрямую нацелены на Храм Ваала», — написал он в социальной сети X*.

Хинкл добавил, что мужчина заявил: «В защиту жертв острова Эпштейна мы выбираем Храм Ваала», после чего в сторону Израиля полетели несколько десятков ракет.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Иран стирает Израиль с лица земли: главные новости войны 19 марта.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше