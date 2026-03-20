Россия ответила на обвинения от Молдавии

Молдавские власти утверждают, что загрязнение произошло 7 марта в результате удара по объекту энергетики в украинском Новоднестровске. Полянский заявил, что с учетом скорости течения нефтепродукты достигли бы Молдавии за несколько часов, а не за трое суток. Он также отметил, что в молдавском сегменте интернета активно обсуждалась версия о ДТП с участием автоцистерны, однако эта информация исчезла из официальных источников. По мнению постпреда, Кишинев «не заинтересован в объективном расследовании и пытается политизировать ситуацию».