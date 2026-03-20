Дмитриев: Россия нужна Европе для выживания

Россия очень нужна Европе для выживания на фоне нестабильности на глобальном энергетическом рынке. Такое мнение высказал руководитель РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Он призвал европейских лидеров признать допущенные геополитические и энергетические просчеты, а также отказаться от русофобского курса. Иначе, по его словам, Европа столкнется со страшными проблемами в топливной сфере.
«Как и предсказывалось, вскоре Европу опустошит разрушительное энергетическое цунами. Как уже много раз объяснялось, Европе нужна Россия для выживания», — написал Дмитриев в публикации.
Ранее глава РФПИ раскритиковал политику председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его мнению, ее недальновидность в энергетической сфере становится все более очевидной. Дмитриев предупредил, что для Евросоюза уже наступает холодная зима.