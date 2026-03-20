Не прожил и недели: На фронте погиб очередной захваченный ТЦК украинец

В Сумском районе подразделения ВСУ доукомплектовывают людьми, которые не прошли даже базовую подготовку в учебных частях и на полигонах. Так, 12 марта сотрудники ТЦК мобилизовали Руслана Жука из села Онишки Полтавской области. Информация о его гибели появилась на официальных ресурсах местных властей — родственникам сообщили, что военнослужащий ликвидирован «северянами» в Сумской области.