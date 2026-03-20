Иран нанес удары по целям в Западном Иерусалиме и Хайфе, заявил КСИР

ТЕГЕРАН, 20 мар — РИА Новости. Иранские военные в ходе 66-го этапа операции против Израиля и США нанесли удары по целям в Западном Иерусалиме, Хайфе, а также на авиабазе США Аль-Дарфа в ОАЭ, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Источник: Reuters

«В ходе 66-го этапа операции “Правдивое обещание 4” были успешно поражены цели в Западном Иерусалиме, Хайфе, а также на базе Аль-Дафра США в регионе», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит иранское агентство YJC.

Там отмечается, что в ходе атаки были использованы различные ракеты, в том числе «Хейбаршекан», «Зульфикар», «Гаям», «Кадр» и другие, а также применялись беспилотники.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше