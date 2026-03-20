NBC узнал об ускоренной переброске США тысяч военных на Ближний Восток

11-й экспедиционный корпус морской пехоты (MEU), насчитывающий по меньшей мере 2,2 тыс. морских пехотинцев, отправится из Сан-Диего раньше запланированного срока. Это, по словам собеседников телеканала, произойдет в ближайшие дни.
По их данным, 11-й MEU будет размещен на борту десантного корабля USS Boxer, однако корпус может получить еще один или два корабля. Источники связали выделение дополнительных судов с отправкой в зону боевых действий нескольких тысяч других американских моряков.
Накануне о том, что администрация президента США рассматривает возможность отправки на Ближний Восток дополнительных войск и расширения операций против Ирана, со ссылкой на источники сообщил Reuters. Среди обсуждаемых вариантов — обеспечение безопасного прохода танкеров через Ормузский пролив силами ВВС и ВМС, а также возможное размещение сухопутных подразделений на острове Харк, ключевом центре иранского нефтяного экспорта.
Кроме того, обсуждается возможность развертывания сил для охраны запасов высокообогащенного урана в Иране. Обсуждения возможного наращивания американского контингента, узнало агентство, выходят далеко за рамки уже запланированной отправки на Ближний Восток десантной группы быстрого реагирования. Речь идет о подразделении, в состав которого входят более 2 тыс. морских пехотинцев.
Представитель Белого дома подчеркнул, что решение о направлении сухопутных войск пока не принято, но Трамп рассматривает все варианты.