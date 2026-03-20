Докатились: США заговорили об отмене санкций против иранской нефти

Министр финансов США заявил, что США могут отменить санкции в отношении иранской нефти, находящейся уже в танкерах. Скотт Бессент рассчитывает, что эти действия приведут к увеличению поставок нефти и снижению цен, но долгосрочные последствия под вопросом.
США могут вскоре отменить санкции в отношении иранской нефти, застрявшей на танкерах в море, заявил в четверг министр финансов Скотт Бессент, поскольку Вашингтон стремится обуздать рост цен из-за закрытия Ираном Ормузского пролива, пишет The Guardian.
«В ближайшие дни мы можем отменить санкции в отношении иранской нефти, которая находится в открытом доступе. Речь идет о 140 млн баррелей», — сказал Бессент во время выступления в программе Fox Business Network «Утро с Марией».
«Это примерно от 10 дней до двух недель поставок, которые иранцы наращивали, и все они должны были пойти в Китай», — продолжил он. «По сути, мы будем использовать иранские баррели против иранцев, чтобы удерживать цены на низком уровне в течение следующих 10−14 дней, пока мы продолжаем эту кампанию».
Цены на нефть держались выше 100 долларов за баррель большую часть последних двух недель, поскольку Иран закрыл Ормузский пролив для судоходства и атаковал танкеры, пишет The Guardian.
Министерство финансов недавно предприняло аналогичный шаг, временно разрешив продажу попавшей под санкции российской нефти, застрявшей на танкерах, что, по словам Бессента, увеличило мировые поставки примерно на 130 млн баррелей.
Источник, знакомый с планами Министерства финансов США, сказал, что если администрация Трампа ослабит санкции в отношении иранской нефти, одним из вариантов будет вариант, аналогичный тому, который используется в отношении российской нефти, позволяющий продавать сырую нефть, которая уже находится в море, и ограниченный узкими временными рамками.
«Потенциальный отказ может ускорить перенаправление нефти, уже предназначенной для Китая, на мировые рынки в более широком смысле, помогая обеспечить адекватные поставки и ослабляя влияние Ирана на Ормузский пролив», — сказал источник, отмечает The Guardian.
Министр Бессент заявил, что США предпримут другие действия для увеличения поставок нефти, включая одностороннее сокращение запасов из Стратегического нефтяного резерва сверх согласованного на прошлой неделе совместного сокращения G7 на 400 млн баррелей.
Скотт Бессент сказал, что власти «абсолютно не будут» пытаться вмешиваться в рынки нефтяных фьючерсов, но предпримут действия по увеличению физических поставок, чтобы попытаться компенсировать дефицит в 10−14 млн баррелей в день, вызванный закрытием Ормузского пролива.
«Итак, чтобы внести ясность, мы не вмешиваемся в финансовые рынки. Мы осуществляем поставки на физические рынки», — сказал Бессент.
Эксперты заявили, что предложение Бессента не окажет долгосрочного влияния на цены на нефть и может реально помочь Ирану в его борьбе с США.
«Мягко говоря, это ненормально», — сказал Би-би-си Дэвид Танненбаум из Blackstone Compliance Services. «По сути, мы разрешаем Ирану продавать нефть, которая затем может быть использована для финансирования военных действий».
«Иран, скорее всего, получит прибыль от этих продаж, тем самым предоставив больше денег для финансирования своего режима, войны и своих ставленников», — сказал основатель Capitol Peak Strategies Алекс Зерден в интервью New York Times. «Я не думаю, что эта временная мера придаст рынку уверенности».