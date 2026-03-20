Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз полностью исключает возможность закупки российского газа, даже если Европа столкнется с физической нехваткой энергетических ресурсов.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что страны Европейского союза не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов». Он сказал, что данный принцип должен соблюдаться «вне зависимости от обстоятельств».
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник недавно заявила, что фон дер Ляйен следует уйти в отставку.
Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».
