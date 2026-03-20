«Заерзала на стуле»: Трамп публично унизил японскую гостью напоминанием о Перл-Харборе

Милые бранятся — только тешатся. И чего только не бывает в отношениях американского господина с его менее могущественными сателлитами. На сей раз Трамп высмеял Японию из-за Перл-Харбора в ответ на вопрос главы японского правительства о войне с Ираном. Президент США на встрече с премьер-министром Такаити сказал: «Кто лучше Японии знает, что такое внезапность?».
Это было бы забавно, если бы не было так по-трамповски, комментирует The Guardian. Принимая в четверг премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Овальном кабинете, Дональд Трамп не смог удержаться от насмешек над Страной восходящего солнца по поводу ее подлого нападения на Перл-Харбор в 1941 году во время второй мировой войны.
После серии вопросов о текущем конфликте в Иране японский репортер задал президенту США вопрос: «Почему вы не рассказали союзникам США в Европе, Азии и Японии о войне, прежде чем напасть на Иран?».
Трамп ответил: «Есть одна вещь, о которой не хотелось бы говорить слишком много, знаете, когда мы входим, мы входим очень жестко и никому об этом не говорим, потому что хотели удивить. Кто знает о сюрпризах больше, чем Япония?».
В зале раздался смех, но президент еще не закончил. Он лукаво спросил: «Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?».
«Внезапно смех стих, — пишет The Guardian. — Глаза Такаити расширились, и она заерзала на стуле, когда Трамп вспомнил момент, который втянул США во вторую мировую войну».
Японское нападение на военно-морскую базу США в Перл-Харборе, Гавайи, произошло 7 декабря 1941 года, почти за пять лет до рождения Трампа, напоминает The Guardian. В результате японской агрессии погибли 2390 американцев, а на следующий день США объявили войну Японии. Тогдашний президент Франклин Делано Рузвельт назвал это событие «датой, которая навсегда останется в памяти как позорная».
США разгромили Японию в августе 1945 года, через несколько дней после того, как в результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки погибли сотни тысяч мирных жителей, пишет The Guardian.
Сторонники Трампа получили удовольствие от его прямого ответа. Его сын Эрик написал в социальной сети X: «Один из лучших ответов репортеру в истории!».
Критики Трампа были менее впечатлены. Журналист Мехди Хасан написал: «Извините, но это действительно смешно. Если бы только он был не президентом, а просто персонажем на телевидении. Мы могли бы хохотать до упаду, не испытывая никакого чувства неловкости, страха или смущения».
Это был не первый неловкий момент Трампа в связи с войной, указывает The Guardian. В прошлом году, когда канцлер Германии Фридрих Мерц упомянул 6 июня как день «Д», Трамп ответил, что это был «не самый приятный день» для немецкого канцлера.
Уязвленный коллега Гитлера Мерц ответил: «Что ж, в конечном счете, господин президент, это было освобождение моей страны от нацистской диктатуры».
На этой неделе Трамп неоднократно жаловался на камеру и в Интернете, что союзники США, включая Японию, не прислушались к его просьбе помочь защитить Ормузский пролив после того, как он начал войну с Ираном. В четверг он заявил, что помощь не нужна, но сделал другие комментарии, указывающие на то, что он все еще ожидает помощи, сказав: «Это уместно, чтобы люди активизировались».
Отправка Японией своих так называемых «сил самообороны» за границу является политически чувствительной для формально якобы пацифистской страны, поскольку многие избиратели поддерживают навязанную оккупационными властями США конституцию 1947 года, запрещающую Японии войну.
Позже Такаити сказала журналистам, что они согласились с тем, что обеспечение безопасности Ормузского пролива имеет первостепенное значение, но она дала Трампу подробное объяснение действий, которые Япония может и не может предпринять в соответствии со своим законодательством.
Эта встреча, по-видимому, еще раз продемонстрировала способность Такаити очаровывать Трампа после аналогичной дружеской встречи в Токио в октябре, во время которой она заявила, что выдвинет его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. В какой-то момент японка сказала: «Я твердо верю, что только вы, Дональд, можете добиться мира во всем мире».