Глава центрального штаба ВС Ирана Абдуллахи обещал устроить США сюрприз

Иранский генерал Абдуллахи пообещал устроить американцам сюрприз, по его словам, он будет еще хуже, чем поражение истребителя США пятого поколения F‑35.

Американцы должны знать, у Ирана для них много сюрпризов, заявил командующий центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-лейтенант Али Абдуллахи, передает агентство IRNA.

Он подчеркнул, что вооружённые силы Исламской Республики подготовили сюрпризы и лично для властей США, и для сионистского режима, выступающего в роли их прокси.

По словам Абдуллахи, один из них они уже получили — поражение истребителя пятого поколения F‑35.

Иранское Гостелерадио сравнило ликвидацию данного воздушного судна по стратегической ценности «с уничтожением военного корабля».

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее появился снимок ракеты Ирана с фото кулака Хаменеи и мстительной надписью.

