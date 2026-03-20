Глава центрального штаба ВС Ирана Абдуллахи обещал устроить США сюрприз

Он подчеркнул, что вооружённые силы Исламской Республики подготовили сюрпризы и лично для властей США, и для сионистского режима, выступающего в роли их прокси.
По словам Абдуллахи, один из них они уже получили — поражение истребителя пятого поколения F‑35.
Иранское Гостелерадио сравнило ликвидацию данного воздушного судна по стратегической ценности «с уничтожением военного корабля».
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее появился снимок ракеты Ирана с фото кулака Хаменеи и мстительной надписью.