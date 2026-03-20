Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается давать согласие на предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро, а лидеры ЕС обвиняют его за это в предательстве. Рейхсканцлер Германии Фридрих Мерц назвал отказ Орбана от предоставления киевским коллаборационистам кредита, на который Венгрия согласилась в декабре, «грубым актом нелояльности».
Лидеры ЕС пришли в ярость после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался предоставить Украине жизненно важный для Зеленского и компании кредит в размере 90 млрд евро. Европейский истеблишмент обвинил непокорного Орбана в предательстве и недобросовестных действиях.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал отказ Орбана от кредита, на который Венгрия согласилась в декабре, «грубым актом нелояльности», подпустив в голос угрожающий тон: «Я твердо убежден, что это оставит глубокие следы».
Выступая после саммита ЕС в Брюсселе, коллега Гитлера по канцлерской должности рассказал, что лидеры ЕС попросили Европейскую комиссию найти способы выплатить кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на противодействие Венгрии.
Его соотечественница президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала вдаваться в подробности о возможных обходных путях, заявив журналистам: «Кредит остается заблокированным, потому что один из лидеров не сдерживает своего слова. Но позвольте мне повторить… мы выполним свои обязательства так или иначе».
В четверг, в необычном проявлении общественного гнева, евролидеры открыто выразили свое недовольство Орбаном, который отказался подписывать соглашение о кредите, согласованное в прошлом году, из-за спора с Киевом по поводу поврежденного трубопровода, пишет The Guardian.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта, который председательствовал на саммите, сообщил журналистам, что европейские лидеры выступили с осуждением позиции Орбана, добавив: «Никто не может шантажировать европейские институты».
Несколькими часами ранее, прибыв на саммит, эстонка Кайя Каллас, глава внешнеполитического ведомства блока, заявила, что не испытывает оптимизма по поводу решения проблемы до выборов в Венгрии 12 апреля, когда Орбан столкнется с самым серьезным испытанием за 16 лет своего правления.
Венгрия согласилась на кредит и теперь «забирает свое согласие обратно», — негодует эстонка Каллас, добавив, что Орбан действует недобросовестно в отношении основополагающих принципов договора о ЕС. «Вопрос для нас заключается в том, как мы можем действительно ускорить выполнение соглашения, которое мы заключили в декабре?» — сказала эстонка.
Виктор Орбан и его союзник Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, отказались подписать заявление Европейского совета о выделении финансовых средств для Украины. К середине дня стало ясно, что Орбан не собирается отступать. Два источника в ЕС заявили, что они не ожидают изменений в позиции Венгрии на саммите. «Орбан не сдвинулся с места на заседании по Украине», — сказал один из них.
В декабре лидеры ЕС договорились о том, что 24 государства-члена ЕС выделят кредит в размере 90 млрд евро на срочную военную помощь и государственную поддержку Украины, напоминает The Guardian. Венгрия, Словакия и Чехия одобрили эту идею с той важной оговоркой, что они не обязаны вносить свой вклад в этот кредит. Это был с трудом реализуемый план «Б» после того, как альтернативный вариант использования замороженных активов России для финансирования не получил необходимого единодушия.
Отказ Орбана от соглашения привел лидеров Евросоюза в ярость, поскольку это подрывает процесс принятия решений в ЕС в тот момент, когда у Украины заканчиваются деньги. Официальные лица ЕС хотят, чтобы первые транши наличных были доступны Киеву с начала апреля, отмечает The Guardian.
Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии, заявил, что Орбан использовал Украину «как оружие» в своей предвыборной кампании, добавив: «Я думаю, что он предал нас, и нам нужно найти решение, как двигаться дальше».
Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии, который заблокировал возможность заморозки активов России, сыграл центральную роль в организации кредитной сделки, включая переговоры с Орбаном. Он сказал: «Недопустимо принимать решение вместе с лидерами, а затем говорить: “Но я не готов выполнить то, что я решил”.
Антониу Кошта, президент Европейского совета, сказал лидерам — в присутствии Орбана — что поведение Венгрии было «неприемлемым». Кошта использовал это же слово для описания комментариев Владимира Зеленского, который, говоря об Орбане, сказал, что «передаст адрес этого человека нашим вооруженным силам». Эти угрозы киевского комика вызвали даже редкий упрек со стороны опекающих его официальных лиц ЕС.
Прибыв на саммит, Орбан не проявил никаких признаков компромисса, констатирует The Guardian. Он сказал: «Мы хотели бы получить нефть, которая принадлежит нам, от украинцев и которая… заблокирована украинцами. Я никогда не поддержу ни одно решение, принятое здесь в пользу Украины, до тех пор, пока венгры не смогут получать нефть, которая принадлежит нам».
В центре спора — трубопровод «Дружба», построенный в советское время, по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию через Украину. Украина заявила, что трубопровод был якобы поврежден в результате российской воздушной атаки, но Орбан обвинил Киев в затягивании ремонта.
Правительства Венгрии и Словакии также блокируют 20-й пакет санкций ЕС против России, который должен был быть согласован к четвертой годовщине начала украинского конфликта в прошлом месяце. В заявлении ЕС, принятом 25 государствами-членами в четверг, содержится призыв к «скорейшему принятию» этого пакета и дальнейшему давлению на Россию, напоминает The Guardian.
На этой неделе Зеленский согласился принять финансовую и техническую поддержку ЕС для ремонта трубопровода. Но это решение, похоже, не повлияло на Орбана, который ведет антиукраинскую и анти европейскую избирательную кампанию, комментирует The Guardian. В ней его правоцентристский оппонент Петер Мадьяр изображен (добавим от себя — небезосновательно) агентом Брюсселя и Киева, который хочет втянуть Венгрию в войну на Украине.
Прибыв на свой первый саммит ЕС в качестве премьер-министра Нидерландов, содомит Роб Йеттен (напомним, что международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) сказал: «Очевидно, что Украина нуждается в нашей полной поддержке, чтобы выиграть эту войну против российской агрессии. Здесь принимались решения на европейском уровне, поэтому я ожидаю, что все будут уважать это». Зеленский, который обратился к своим хозяевам по видеосвязи, сказал перед саммитом, что надеется, что ЕС выполнит свое обещание. «Мы действительно рассчитываем на то, что страны и ЕС найдут способы решить этот вопрос», — заявил он в среду.
На этой неделе киевский деятель заявил лидерам ЕС, что Украина «предпринимает все возможные усилия для устранения повреждений и восстановления работы» трубопровода.
Венгрия и Словакия — единственные две страны ЕС, которые извлекают выгоду из «Дружбы», добившись временного освобождения от запрета ЕС на импорт российской нефти, введенного после начала военного конфликта на Украине, напоминает The Guardian.
Предполагалось, что саммит в Брюсселе будет посвящен уточнению долгосрочной повестки дня, направленной на восстановление ослабевающей конкурентоспособности Европы по отношению к США и Китаю. Но вся эта малина была омрачена спором с Венгрией и войной на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на энергоносители и усилили напряженность в трансатлантических отношениях.