Готовятся к нападению США: Дания перебросила запасы крови и взрывчатки в Гренландию

Пока Трамп занят агрессией против Ирана и делится не менее агрессивными планами насчет Кубы, перепуганные датчане не забывают о неуемном желании президента США оттяпать у них Гренландию. И вовсю готовятся к аннексии. Сообщается, что Дания отправила пакеты с кровью в Гренландию самолетом, готовясь к нападению США. На фоне угроз Трампа Копенгаген также отправил взрывчатку, предназначенную для подрыва взлетно-посадочных полос, сообщают датские СМИ.