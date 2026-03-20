Готовятся к нападению США: Дания перебросила запасы крови и взрывчатки в Гренландию

Пока Трамп занят агрессией против Ирана и делится не менее агрессивными планами насчет Кубы, перепуганные датчане не забывают о неуемном желании президента США оттяпать у них Гренландию. И вовсю готовятся к аннексии. Сообщается, что Дания отправила пакеты с кровью в Гренландию самолетом, готовясь к нападению США. На фоне угроз Трампа Копенгаген также отправил взрывчатку, предназначенную для подрыва взлетно-посадочных полос, сообщают датские СМИ.
По сообщениям, в январе Дания подготовилась к потенциальному нападению со стороны США, отправив в Гренландию пакеты с кровью и взрывчаткой для подрыва взлетно-посадочных полос в случае столкновения со своим бывшим ближайшим союзником, пишет The Guardian.
В напряженные дни, когда Дональд Трамп угрожал захватить Гренландию — в значительной степени автономную островную территорию, входящую в Датское содружество, — «трудным путем», Копенгаген был настолько потрясен, что начал готовиться к вторжению США, сообщает датская общественная телекомпания DR.
Когда в январе датские солдаты были доставлены самолетом в Гренландию, они, как сообщается, перевозили взрывчатку для разрушения взлетно-посадочных полос в столице страны Нууке и в Кангерлуссуаке, небольшом городке к северу от столицы, чтобы помешать американским самолетам приземлиться в случае вторжения.
Военные также привезли запасы крови из датских банков для оказания помощи раненым в случае боевых действий, сообщает вещательная компания DR, ссылаясь на источники в датском правительстве, органах власти и разведывательных службах Дании, Франции и Германии.
Сообщается, что Дания начала искать политической поддержки у европейских лидеров в ходе серии секретных переговоров, которые начались вскоре после выборов в США в 2024 году.
Нападение США на Венесуэлу 3 января стало решающим поворотным моментом, сообщили DR многие источники. На следующий день Трамп заявил, что Гренландия «очень нужна» Соединенным Штатам, что вновь усилило опасения по поводу американского вторжения. На следующий день Фредериксен заявил, что нападение США на союзника по НАТО будет означать конец как военного альянса, так и «безопасности после второй мировой войны».
По утверждениям DR, у датских и европейских вооруженных сил, как сообщается, уже существовал план отправки солдат в Гренландию позднее в этом году, но этот план был быстро реализован.
Неназванный высокопоставленный французский чиновник рассказал DR, что беспрецедентная ситуация сблизила Европу. «После гренландского кризиса Европа поняла раз и навсегда, что мы должны быть в состоянии позаботиться о собственной безопасности», — сказал источник.
Хотя Копенгаген хотел бы избежать эскалации в отношениях с США, он не желает бездействовать в случае нападения США.
Передовой отряд датских, французских, немецких, норвежских и шведских солдат высадился в Гренландии, за ним последовали основные силы, включая элитных солдат. Датские истребители и французское военно-морское судно также были направлены в направлении Северной Атлантики.
Сообщается, что целью было собрать как можно больше солдат разных национальностей, чтобы вынудить США предпринять серьезные враждебные действия, если они захотят оккупировать Гренландию. «Мы не были в такой ситуации с апреля 1940 года», — сказал датский источник в министерстве обороны.
Министерство обороны Дании и канцелярии премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена и премьер-министра Дании Метте Фредериксен отказались от комментариев, заключает The Guardian.