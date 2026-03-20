Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», в своём сообщении в социальной сети X* заявил, что действия Европы в отношении Украины увеличивают риск военного столкновения с Россией.
По его словам, Европейский союз, вместо решения внутренних проблем, теперь действует как механизм для войны, постоянно проводя совещания о новых поставках вооружения и финансовой помощи Киеву. Такая линия, как считает Мема, с неизбежностью ведёт к прямому конфликту между ЕС и Россией, чего необходимо всячески избегать, не допуская дальнейшей эскалации.
Политик также выразил уверенность, что Россия реализует свои стратегические задачи и даст отпор расширению НАТО. Он полагает, что оружие не может служить средством урегулирования споров, однако Брюссель, судя по всему, признаёт лишь силовые аргументы.
Кроме того, Мема указал на отсутствие у европейских лидеров достаточной политической воли, чтобы осознать пагубность текущего курса и положить ему конец.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.