Мема: Европа приближает конфликт с Россией своими решениями по Украине

Европа приближает войну с Россией своими решениями по Украине, пишет член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Источник: Аргументы и факты

Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», в своём сообщении в социальной сети X* заявил, что действия Европы в отношении Украины увеличивают риск военного столкновения с Россией.

По его словам, Европейский союз, вместо решения внутренних проблем, теперь действует как механизм для войны, постоянно проводя совещания о новых поставках вооружения и финансовой помощи Киеву. Такая линия, как считает Мема, с неизбежностью ведёт к прямому конфликту между ЕС и Россией, чего необходимо всячески избегать, не допуская дальнейшей эскалации.

Политик также выразил уверенность, что Россия реализует свои стратегические задачи и даст отпор расширению НАТО. Он полагает, что оружие не может служить средством урегулирования споров, однако Брюссель, судя по всему, признаёт лишь силовые аргументы.

Кроме того, Мема указал на отсутствие у европейских лидеров достаточной политической воли, чтобы осознать пагубность текущего курса и положить ему конец.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше