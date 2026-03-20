Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА объявила санкции в отношении Футбольной ассоциации Израиля

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола подверг санкциям Израильскую футбольную ассоциацию, обвинив ее в «дискриминации». По мнению ФИФА, ассоциации следовало проводить антидискриминационные кампании и предпринимать шаги для включения арабских или палестинских игроков.

Ассоциация, согласно решению, выплатит штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков. От участия в турнирах ее не отстранили. Решение было принято после того как обвинения выдвинули представители палестинской футбольной ассоциации.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу достигнутая при участии Трампа договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободил всех живых заложников и стал возвращать тела погибших.

Президент иранской федерации футбола Мехди Тадж заявил, что у сборной нет планов бойкотировать ЧМ.

