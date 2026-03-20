Орбан обрадовался итогам саммита ЕС в Брюсселе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уехал из Брюсселя после завершения саммита Европейского союза в приподнятом настроении. Как сообщает Politico, он одержал крупную победу над Брюсселем, добившись сохранения блокады на выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.
«Орбан покинул сегодня утром Брюссель в приподнятом настроении, одержав… крупную победу над ЕС, заблокировав кредит Украине», — говорится в публикации издания.
Орбан заявил, что поддержка Киева Будапештом станет возможной только после того, как Украина возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», остановленный в конце января. Для Венгрии этот вопрос является экзистенциальным, и Орбан не намерен уступать без выполнения его условий.
Кульминацией противостояния стал демонстративный жест Орбана во время выступления Владимира Зеленского. Как только украинский президент появился на экранах, установленных перед лидерами ЕС, Орбан встал со своего места, перешёл на задний ряд и оттуда, по словам очевидцев, с «презрением наблюдал» за обращением. Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата пишет, что имеющая глубокие корни неприязнь между политиками проявилась в тот момент во всей полноте.
Из-за позиции Венгрии и поддержавшей её Словакии саммит ЕС не смог согласовать ключевые решения. Итоговое коммюнике подписали лишь 25 из 27 стран объединения. Будапешт и Братислава заблокировали не только кредит Украине на 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026−2027 годы, но и новый, 20-й пакет антироссийских санкций, который также требовал единогласного одобрения всех членов Евросоюза.