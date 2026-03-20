При поддержке «Единой России» и «Ростелекома» в преддверии «Диктанта Победы» состоится первый кибертурнир

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Началась регистрация на соревнования по популярной игре «Мир танков».
Кибертурнир пройдёт в несколько этапов. Отборочные соревнования состоятся на официальном сайте турнира до 5 апреля 2026 года.
Организаторы соревнования — партия «Единая России», «Ростелеком», Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия «Леста», Федерация компьютерного спорта России (ФКС), Агентство креативных индустрий (АКИ) и фонд «Сколково».
«Это новая интересная активность в рамках акции “Диктант Победы”. Возможность не только погрузить широкую аудиторию в атмосферу популярной игры, но и привлечь её к нашей акции и изучению Великой Отечественной войны в целом. Спасибо “Ростелекому”, студии “Леста”, Российскому военно-историческому обществу, Федерации компьютерного спорта, Агентству креативных индустрий и фонду “Сколково” за поддержку “Диктанта Победы”, — сказал координатор партпроекта “Историческая память”, руководитель Центрального исполкома “Единой России” Александр Сидякин.
Финал турнира назначен на 24 апреля — день написания «Диктанта Победы». Присоединиться может каждый желающий старше 14 лет из любого региона России. В рамках онлайн-квалификации участник должен сыграть минимум 15 виртуальных боёв. Состав участников матчей формируется случайным образом.
Депутат Госдумы ФС РФ, председатель общественного Совета партийного проекта «Историческая память» Юрий Швыткин отметил: «Очень важно привлекать молодежь к изучению истории, это должно быть и познавательно и интересно. Такие форматы как первый кибертурнир “Диктанта Победы” отвечает всем этим требованиям. Кроме того, турнир привлечет и дополнительное внимание молодежи к “Диктанту Победы”. Свою историю нужно знать, изучать и хранить память о подвигах наших героев».
14 игроков, показавших лучшие результаты, выйдут в финал. Он состоится на центральной площадке международной акции «Диктант Победы» в Музее Победы. Финалисты также напишут главный исторический тест страны.
За написание «Диктанта Победы» участники турнира получат гарантированные призы: промокоды от «Игры Ростелеком» и внутриигровую валюту «Мира танков».
Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 24 апреля в восьмой раз. Её проведут с учётом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания войдут вопросы, посвящённые и другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок снова выделят вопросам о тематике СВО.