В ДНР задержали агента Киева, планировавшего взорвать авто чиновника

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Агент украинских спецслужб, который собирался взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации, задержан в ДНР, сообщило в пятницу ФСБ России.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, действуя по его заданию, изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства для совершения подрыва автомобиля одного из чиновников администрации ДНР, сообщили в ФСБ.