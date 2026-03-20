В ДНР задержали агента Киева, планировавшего взорвать авто чиновника

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти», — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, действуя по его заданию, изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства для совершения подрыва автомобиля одного из чиновников администрации ДНР, сообщили в ФСБ.