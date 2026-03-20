Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР заявил о задержании 178 шпионов и наемников США и Израиля

Иранские силовики с начала войны с Израилем и США задержали более 170 шпионов, которые передавали важные данные в разведслужбы противника.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о задержании с начала войны 178 предателей и наемников из США и Израиля, которые передавали важные данные разведке противника, сообщило агентство IRNA.

Уточняется, что иностранные граждане передавали информацию о контрольно-пропускных пунктах (КПП).

«Отмечается, что с начала войны также были задержаны несколько иностранных граждан, у которых изъяли военное и техническое оборудование, включая оружие, навигационные приборы, специальные средства связи и иностранную валюту», — говорится в материале.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее глава центрального штаба ВС Ирана Абдуллахи обещал устроить США сюрприз.

