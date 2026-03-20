Economist: обострение отношений Киева и ЕС похоже на «ссору влюбленных»

Обострение отношений между Украиной и Европейским союзом (ЕС) напоминает «ссору влюбленных», пишет британский журнал The Economist.
По мнению издания, Киев и Евросоюз совершенно дезориентированы из-за непредсказуемой внешней политики президента США Дональда Трампа, который к тому же занял более жесткую позицию в отношении Украины. Длительное раздражение объясняют продолжающимися закупками нефти у РФ, что воспринимается как подрыв санкционного давления. К разладу также привели сложные переговоры о возможном ускоренном вступлении Украины в ЕС.
Аналитики напоминают, что первые публичные споры появились еще во время Давоса. Тогда Владимир Зеленский раскритиковал европейских партнеров за долгие рассуждения о грядущей перспективе и отсутствие действий. Европейцы остро восприняли речь Зеленского, поскольку в декабре согласовали пакет помощи для Украины на 90 млрд евро.
Особняком стоит ситуация с нефтепроводом «Дружба». Открытый конфликт Украины с Венгрией привел к тому, что Будапешт заблокировал выделение денег Киеву.
Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал фигуру Владимира Зеленского бессмысленной на фоне провала решения о предоставлении Европой многомиллиардного кредита Киеву.