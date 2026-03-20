Лукашенко поздравил Алиева с праздником Навруз

Навруз имеет тысячелетнюю историю, символизирует наступление весны и является одним из самых любимых праздников азербайджанского народа. В этом году Навруз отмечается в период с 20 по 24 марта.
Глава государства отметил, что Навруз наполняет сердца теплом, радостью и счастьем, дарит надежду на светлое будущее.
«Разделяя заложенные в этом празднике идеалы взаимного уважения и конструктивного взаимодействия, Беларусь последовательно укрепляет отношения дружбы и партнерства с Азербайджаном», — сказано в поздравлении.
Лукашенко также высказал убеждение в том, что развитие диалога и сотрудничества Минска и Баку будет и далее служить интересам граждан двух государств и поддержанию стабильности в Евразии.
Лукашенко пожелал Алиеву здоровья, неиссякаемой энергии и успехов, а дружественному азербайджанскому народу — мира и согласия.