Лукашенко поздравил Алиева с праздником Навруз

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравления с праздником Навруз, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Навруз имеет тысячелетнюю историю, символизирует наступление весны и является одним из самых любимых праздников азербайджанского народа. В этом году Навруз отмечается в период с 20 по 24 марта.

Глава государства отметил, что Навруз наполняет сердца теплом, радостью и счастьем, дарит надежду на светлое будущее.

«Разделяя заложенные в этом празднике идеалы взаимного уважения и конструктивного взаимодействия, Беларусь последовательно укрепляет отношения дружбы и партнерства с Азербайджаном», — сказано в поздравлении.

Лукашенко также высказал убеждение в том, что развитие диалога и сотрудничества Минска и Баку будет и далее служить интересам граждан двух государств и поддержанию стабильности в Евразии.

Лукашенко пожелал Алиеву здоровья, неиссякаемой энергии и успехов, а дружественному азербайджанскому народу — мира и согласия.

