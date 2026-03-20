Радий Хабиров принял участие в праздничном намазе в честь Ураза-байрама

Согласно преданиям, традиция разговения длится более 1300 лет, со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.
Во всех мечетях Башкортостана проходят праздничные богослужения. Глава республики Радий Хабиров посетил в Уфе соборную мечеть «Ляля-Тюльпан».
Праздничную проповедь в честь окончания священного месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам прочёл Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.
Радий Хабиров поздравил мусульман с праздником, принял участие в коллективном намазе и пообщался с верующими. Поздравляя с главным праздником мусульман — Уразой-байрам, Глава Башкортостана отметил, что в этот день все молятся за здоровье родных и близких, за мир и согласие в нашей стране, в республике.
"Хөрмәтле юғары мөфтөй Тәлғәт хәҙрәт Тажетдин! Хөрмәтле дуҫтар!
Һеҙҙе изге Рамаҙан айы тамамланыу һәм Ураҙа байрамы менән ихлас ҡотлайым.
Уважаемые друзья!
Искренне, от чистого сердца поздравляю всех нас с завершением священного месяца Рамадан, с праздником Ураза-байрам.
Конечно, этот месяц прошёл очень волнительно, потому что все мы стали свидетелями вооружённого нападения Соединённых Штатов Америки и западных государств на Исламскую Республику Иран. Россия всегда придерживается норм и принципов международного права и выступает против несанкционированного применения вооружённой силы в международных отношениях. И наша страна всегда следует тем ценностям, которые есть в том числе в исламе.
Вы знаете, что наш Президент Владимир Владимирович Путин назвал 2026 год Годом единства народов России. Это самая главная для нас ценность. Мы все здесь столетиями привыкли жить в мире и согласии. Именно это умение жить, понимая и уважая друг друга, помогает нашей республике выстаивать в чрезвычайно сложное время постоянных санкций и специальной военной операции. Именно эти ценности позволяют нашим воинам выполнять свои задачи.
Хочу поблагодарить всю мусульманскую умму за ту неоценимую поддержку, которую она оказывает участникам СВО. Это прежде всего гуманитарные конвои. А первый батальон имени Салавата Юлаева построил в ДНР, в городе Снежно́м мечеть. Сегодня, как мне доложили, там тоже проходит служба. Поэтому так и живём все вместе, плечом к плечу и рука об руку.
Конечно, в эти дни мы понимаем, сколь важен авторитет наших духовных лидеров. Почти полвека, уважаемый Талгат-хазрат Таджуддин, вы являетесь руководителем Центрального духовного управления мусульман и все силы бросаете на то, чтобы мы жили в мире, согласии, добре и уважении друг к другу.
Желаю всем в эти дни спокойствия, благополучия, мира вашим домам, чтобы в сердце был покой, благодать и чтобы мы могли делать добрые дела.
Байрам менән!", — сказал Глава Башкортостана.
