Конечно, этот месяц прошёл очень волнительно, потому что все мы стали свидетелями вооружённого нападения Соединённых Штатов Америки и западных государств на Исламскую Республику Иран. Россия всегда придерживается норм и принципов международного права и выступает против несанкционированного применения вооружённой силы в международных отношениях. И наша страна всегда следует тем ценностям, которые есть в том числе в исламе.