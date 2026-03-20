Американские военные не репетируют вторжение на Кубу и не готовятся к активному военному захвату острова, заявил законодателям высокопоставленный генерал, курирующий американские вооруженные силы в Латинской Америке.
Но генерал Фрэнсис Донован, глава Южного командования США, заявил, что Пентагон готов отреагировать на любые угрозы посольству США в Гаване, защитить американскую базу в заливе Гуантанамо и, при необходимости, помочь правительству США в борьбе с любой массовой миграцией с острова, отмечает Reuters.
Замечания генерала Донована прозвучали во время слушаний в Сенате, посвященных растущему использованию Дональдом Трампом вооруженных сил США в Латинской Америке, где его администрация подтвердила идею о том, что регион входит в зону влияния Вашингтона, напоминает Reuters.
Спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе рейда на его резиденцию в Каракасе в январе и доставил его в Нью-Йорк для предъявления обвинений в незаконном обороте наркотиков.
Трамп также нанес военные удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков, в результате чего погибли по меньшей мере 157 человек, и расширяет антинаркотические альянсы с провашингтонскими правительствами в Латинской Америке, такими как Эквадор, где ранее в этом месяце американские и местные силы провели совместные операции по борьбе с наркотиками, напоминает Reuters.
Фрэнсис Донован, который был вторым лицом в командовании специальных операций во время рейда в Каракасе, совершил неожиданный визит в Венесуэлу для переговоров по вопросам безопасности в прошлом месяце, вскоре после того, как занял командный пост в Латинской Америке.
Трамп вызвал беспокойство в понедельник, когда заявил, что рассчитывает захватить Кубу «в той или иной форме» и что «я могу делать все, что захочу» с соседней страной, которая расположена примерно в 180 км к югу от Ки-Уэста во Флориде. Но пока усилия США, по-видимому, направлены на создание экономических рычагов влияния на остров (в переводе на язык реальности — экономического удушения непокорной страны — «МК»), отмечает Reuters.
Трамп оказал огромное экономическое давление на Кубу, прекратив все поставки венесуэльской нефти на остров, который был вынужден ввести жесткие ограничения на энергоносители. Значительная часть экономики страны остановилась. В понедельник на Кубе произошел сбой в электросети, в результате чего страна с населением в 10 миллионов человек осталась без электричества.
На вопрос, проводят ли США какие-либо военные учения, которые предполагают захват, оккупацию или иное установление контроля над Кубой, Донован ответил: «Южное командование США не проводит».
Затем его спросили, известно ли ему, чтобы какое-либо военное командование США делало это, и Донован ответил: «Нет».
Но вопросы о дальнейших шагах Вашингтона возникают в связи с тем, что Куба и США начали переговоры, направленные на улучшение своих во многом неблагоприятных отношений, которые достигли одного из самых спорных моментов за 67 лет, прошедших с тех пор, как Фидель Кастро сверг близкого союзника США диктатора Батисту.
На слушаниях Донован отметил, что Гуантанамо-Бей, где расположена крупная американская военная база, пострадал от шторма и нуждается в новых инвестициях, наряду с другими объектами в Карибском бассейне, которые, по словам официальных лиц США, долгое время страдали от недостатка инвестиций в течение последних двух десятилетий, когда американские военные были сосредоточены на борьбе с группировками боевиков, такими как «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) и «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).
«Я не буду вдаваться в подробности, он и так в плачевном состоянии, — сказал генерал Донован о Гуантанамо-Бей. — Из-за разрушений, нанесенных ураганом, у нас остался только один работающий пирс и одна заправочная станция. Я считаю, что база является ключевым пунктом для любых операций в Карибском бассейне».