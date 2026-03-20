ВЦИОМ: 76,7% россиян доверяют Владимиру Путину

Доверие граждан РФ к президенту Путину составило 76,7%

Источник: Комсомольская правда

Уровень доверия граждан к президенту Российской Федерации Владимиру Путину составил 76,7%. Об этом гласят данные аналитического центра ВЦИОМ после проведенного опроса.

Социологи представили данные за семь дней опроса, в период со 9 по 15 марта 2026 года. При этом показатель одобрения деятельности президента составил 72,0%.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 57% респондентов. Геннадию Зюганову выразили доверие 30% опрошенных россиян, Сергею Миронову — 29,4% В целом работу правительства РФ одобряют 47,0% опрошенных.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1 600 респондентов старше 18 лет. Было приведено среднее значение за семь дней.

Ранее сайт KP.RU писал об индексе цифрофобий россиян в 2026 году. Согласно опросу, россияне стали меньше бояться недоступности услуг в цифровой среде.

Узнать больше по теме
Геннадий Зюганов: биография и политический путь лидера КПРФ
Коммунист, бессменный лидер КПРФ, четырехкратный кандидат на пост президента России. Геннадий Зюганов начинал как сельский учитель, но спустя годы стал узнаваемым и влиятельным политиком. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше