ВЦИОМ: 76,7% россиян доверяют Владимиру Путину

Уровень доверия граждан к президенту Российской Федерации Владимиру Путину составил 76,7%. Об этом гласят данные аналитического центра ВЦИОМ после проведенного опроса.
Социологи представили данные за семь дней опроса, в период со 9 по 15 марта 2026 года. При этом показатель одобрения деятельности президента составил 72,0%.
Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 57% респондентов. Геннадию Зюганову выразили доверие 30% опрошенных россиян, Сергею Миронову — 29,4% В целом работу правительства РФ одобряют 47,0% опрошенных.
Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1 600 респондентов старше 18 лет. Было приведено среднее значение за семь дней.
