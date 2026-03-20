Спецпредставитель России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что РФ необходима Европе, чтобы пережить энергетическое цунами.
Дмитриев сказал в Twitter, что «разрушительное энергетическое цунами скоро уничтожит Европу», а Россия могла бы помочь Европе выжить. Спецпредставитель российского президента порекомендовал ЕС изменить лидерство и отказаться от «русофобского партнера», чтобы исправить «свои стратегические, энергетические и геополитические промахи».
Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз полностью исключает возможность закупки российского газа, даже если Европа столкнется с физической нехваткой энергетических ресурсов. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник недавно заявила, что фон дер Ляйен следует уйти в отставку.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен говорил, что страны Европейского союза не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов». Он сказал, что данный принцип должен соблюдаться «вне зависимости от обстоятельств».
Читайте материал «Фон дер Ляйен высказалась о возобновлении импорта СПГ из России».
