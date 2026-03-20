В подталкивании Америки к агрессии против Ирана обвинили Израиль

В последние дни все чаще раздаются утверждения, что Америка приняла участие в агрессии против Ирана в результате давления Израиля. В частности, Оман утверждает, что это Израиль подтолкнул США к войне с Ираном, когда мирная сделка была возможна. Министр иностранных дел султаната на Аравийском полуострове заявил, что Израиль убедил Дональда Трампа совершить «серьезный просчет», развязав войну с Ираном.
Министр иностранных дел Омана заявил, что США «потеряли контроль над своей собственной внешней политикой», и обвинил Израиль в том, что он убедил администрацию Дональда Трампа начать войну с Ираном — конфликт, который он назвал «катастрофой» и «серьезным просчетом».
В статье для The Economist Бадр Альбусаиди, оманский министр, выступавший посредником на последних ядерных переговорах между Ираном и США, дал необычайно резкую оценку событиям, приведшим к бомбардировкам Ирана США и Израилем и войне, которую они спровоцировали на Ближнем Востоке.
«Это был шок, но не сюрприз, когда 28 февраля — всего через несколько часов после последних и наиболее содержательных переговоров — Израиль и Америка вновь нанесли незаконный военный удар по миру, который на короткое время показался действительно возможным», — написал Альбусаиди.
Из всех стран Персидского залива Оман был наиболее активным в попытках остановить нападение США на Иран, хотя другие государства, включая ОАЭ и Катар, также усердно работали над поиском дипломатических решений и предупреждали Трампа, что война будет разрушительной для региона, напоминает The Guardian.
По словам Альбусаиди, Иран и США были уже на «грани реальной сделки» на ядерных переговорах, состоявшихся в Женеве в феврале, и охарактеризованных как «предметные».
Как стало известно The Guardian на этой неделе, аналогичная оценка была дана советником по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом, который присутствовал на заключительных этапах переговоров по ядерной программе. Согласно источникам, он был удивлен значительным прогрессом в достижении постоянной, существенной ядерной сделки и счел, что этого достаточно, чтобы остановить войну между двумя сторонами.
Команда переговорщиков от США состояла из специального представителя Трампа, девелопера Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера. Сообщается, что они не привезли с собой экспертов.
Источники сообщили, что иранцы согласились на весьма значительные уступки, включая сокращение и приостановку работ по обогащению урана, а также предложили США возможность участвовать в будущей гражданской ядерной программе в обмен на отмену санкций и размораживание активов, пишет The Guardian. Заключительный этап переговоров был запланирован на следующую неделю в Вене, но уже через 48 часов после их завершения США и Израиль начали наносить удары по Ирану.
Альбусаиди обвинил «руководство Израиля» в том, что оно убедило Трампа вступить в войну на ложном основании, что иранский режим предложит «безоговорочную капитуляцию» после убийства своего верховного лидера Али Хаменеи.
«Самым большим просчетом американской администрации, конечно, было то, что она, в первую очередь, позволила втянуть себя в эту войну», — написал он. «Это не война Америки, и нет вероятного сценария, при котором и Израиль, и Америка получат от нее то, что хотят».
Поздно вечером в четверг Нетаньяху отрицал, что втянул США в конфликт, цинично заявив журналистам: «Неужели кто-то действительно думает, что кто-то может указывать президенту Трампу, что делать?».
Альбусаиди охарактеризовал войну и ее более широкое влияние на регион Персидского залива, который принял на себя основную тяжесть ответных мер Ирана, как «катастрофу», поскольку ни одна из сторон не проявила никакого желания вести переговоры.
Оманский министр призвал к прекращению конфликта и возвращению к двусторонним переговорам, заявив: «Для достижения Израилем заявленной цели потребуется длительная военная кампания, для которой Америке придется ввести войска на землю, открыв новый фронт в бесконечных войнах, которые президент Дональд Трамп ранее обещал прекратить».".
Пока война на Ближнем Востоке затянулась и конца ей не видно, Оман выделяется на фоне других государств Персидского залива своей растущей готовностью осуждать и критиковать США, ближайшего и наиболее важного союзника нефтяных монархий Персидского залива, обвиняя их в том, что они представляют интересы Израиля в регионе.
В комментариях журналистам в прошлый четверг Альбусаиди заявил, что США нанесут необратимый ущерб международному праву и помогают Израилю перестраивать Ближний Восток в свою пользу.
«Оман считает, что военные нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран незаконны и что до тех пор, пока они продолжают военные действия, те государства, которые развязали эту войну, нарушают международное право», — сказал он.