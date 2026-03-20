В подталкивании Америки к агрессии против Ирана обвинили Израиль

Источники сообщили, что иранцы согласились на весьма значительные уступки, включая сокращение и приостановку работ по обогащению урана, а также предложили США возможность участвовать в будущей гражданской ядерной программе в обмен на отмену санкций и размораживание активов, пишет The Guardian. Заключительный этап переговоров был запланирован на следующую неделю в Вене, но уже через 48 часов после их завершения США и Израиль начали наносить удары по Ирану.