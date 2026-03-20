Малинен: появление Нетаньяху из бункера говорит о поражении Израиля

Появление на публике реального израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, (ранее эксперты заявляли, что он либо мертв, либо прячется в бункере, а видео на его странице созданы искусственным интеллектом), говорит о том, что Израиль терпит поражение в войне, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Итак, Нетаньяху жив. Естественно, его появление из укрытия сигнализирует об одном: Израиль терпит сокрушительное поражение. Отчаянная попытка поднять боевой дух (или же он был ранен)», — написал он в социальной сети X*.
Профессор добавил, что его существование, вероятно, затянет войну еще на несколько недель, которые и нанесут смертельный удар по мировой экономике.
Это и станет наследием властей США, подытожил Малинен.
Напомним, ранее западные эксперты, в том числе Кэндис Оуэнс, Ким Дотком, Дженксон Хинкл, высказывались о том, что Нетаньяху либо мертв, либо он сильно ранен, поэтому его скрывают в бункере. Подобные теории появились после того, как многочисленные пользователи социальных сетей, а также нейросеть обнаружили, что видео на странице премьера — поддельные.
Ранее Малинен заявлял, что Израиль вскоре будет уничтожен из-за того, что желает только войны.
