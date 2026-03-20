Представитель Кубы в ООН Гусман: Гавана не будет менять президента в угоду США

Гусман призвал строить диалог между США и Кубой на принципах взаимоуважения.

Источник: Комсомольская правда

Куба не будет менять власть в стране в угоду США. Об этом заявил представитель Гаваны в ООН Эрнесто Соберон Гусман. Его слова передает Bloomberg.

Как отметил Гусман, любые требования о смене руководства страны исключены из повестки. В том числе, если кто-то говорит о якобы необходимости Кубы сменить президента.

«Установление дружественного США режима, смена власти, отстранение президента от власти полностью исключены из любого диалога», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что возможные переговоры между США и Кубой должны строиться на принципах взаимного уважения. При этом он отметил, что в случае давления или агрессии Гавана готова дать жесткий ответ.

Немногим ранее с аналогичным заявлением выступал президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он заявлял, что Гавана окажет сопротивление при любом внешнем вмешательстве. При этом, по его словам, США продолжают оказывать давление на Кубу. В том числе через экономические ограничения и нефтяную блокаду.

