Помешать США сопровождать суда в Ормузском проливе может одно обстоятельство

По данным издания, в составе американского флота насчитывается около 74 эсминцев, однако лишь треть из них в настоящее время развернута. Еще часть кораблей готовится к отправке в ближайшие месяцы, остальные находятся на техническом обслуживании.
Источник отметил, что текущие возможности флота ограничивают гибкость Вашингтона при наращивании присутствия в регионе. В связи с этим, по его словам, США заинтересованы в поддержке союзников.
Как пишет Financial Times, сейчас в районе Ближнего Востока находятся 14 американских эсминцев. При этом шесть из них входят в авианосные ударные группы и могут быть ограничены в выполнении задач по сопровождению.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не нуждается в помощи союзников, включая страны НАТО, а также Австралию, Японию и Южную Корею. Он также критиковал партнеров за недостаточную поддержку.
Обострение конфликта привело к фактической блокировке Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.
