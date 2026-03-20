Помешать США сопровождать суда в Ормузском проливе может одно обстоятельство

США могут столкнуться с нехваткой эсминцев для обеспечения сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на бывшего представителя Пентагона.

По данным издания, в составе американского флота насчитывается около 74 эсминцев, однако лишь треть из них в настоящее время развернута. Еще часть кораблей готовится к отправке в ближайшие месяцы, остальные находятся на техническом обслуживании.

Источник отметил, что текущие возможности флота ограничивают гибкость Вашингтона при наращивании присутствия в регионе. В связи с этим, по его словам, США заинтересованы в поддержке союзников.

Как пишет Financial Times, сейчас в районе Ближнего Востока находятся 14 американских эсминцев. При этом шесть из них входят в авианосные ударные группы и могут быть ограничены в выполнении задач по сопровождению.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не нуждается в помощи союзников, включая страны НАТО, а также Австралию, Японию и Южную Корею. Он также критиковал партнеров за недостаточную поддержку.

Ситуация развивается на фоне эскалации вокруг Ирана. С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории страны. Иран, в свою очередь, атакует цели в Израиле и американские военные объекты в регионе.

Обострение конфликта привело к фактической блокировке Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

Читайте также: Передвижение французского авианосца «Шарль де Голль» выдало фитнес-приложение.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше