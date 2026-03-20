Орбан рассказал, какие гарантии требует Венгрия

Венгрии требуется не только восстановление поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», но и гарантии от Киева, что тот не будет мешать поставкам в дальнейшем, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Орбан также сказал, что Европа не сможет обойтись без российской нефти из-за дефицита топлива, который может возобновиться в ближайшее время.
В Брюсселе состоялся саммит Европейского союза, который был посвящен, в том числе, вопросам энергетики и поставок топлива.
Киев остановил поставки нефти из России по «Дружбе» транзитом в Словакию и Венгрию 27 января. Данный шаг послужил одной из основных причин, по которым Венгрия заблокировала принятие поправок в бюджетные правила Европейского союза, позволивших бы передать Украине невозвратный кредит в размере 90 миллиардов долларов. Также Будапешт не поддержал итоговое коммюнике недавнего саммита, из-за сего оказались заблокировали как новый пакет антироссийских санкций, так и кредит Киеву.
