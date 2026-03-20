Авиакомпании края подвели итоги внедрения принципов бережливого производства по нацпроекту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Авиакомпании NordStar и «КрасАвиа» на протяжении нескольких лет являются участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». «КрасАвиа» вошла в проект в 2020 году, NordStar в 2023 году.
Результаты внедрения практик бережливого производства в работе авиационных предприятий руководители компаний представили губернатору края Михаилу Котюкову непосредственно в цехе технического обслуживания воздушных судов аэропорта Красноярска.
В ходе анализа производственного потока, в «КрасАвиа» было выявлено 20 источников потерь времени при техобслуживании: долгий подбор материалов и инструментов, отвлечения техников на другие задачи, лишние перемещения по перрону. Компания поставила цель сократить время техобслуживания с 18 до 11 часов и добилась результата выше запланированного.
Говоря об эффективности участия в проекте, генеральный директор «КрасАвиа» Сергей Десятов подытожил: «Наши самолёты быстрее возвращаются в строй, ресурсы используются рациональнее. Участие в федеральном проекте помогло выстроить более чёткие и экономичные процессы — это напрямую влияет на надёжность полётов».
Став участником нацпроекта «Производительность труда», авиакомпания NordStar ставила задачи усовершенствовать процесс техобслуживания воздушных судов в красноярском аэропорту, а также ежегодно увеличивать не менее чем на 5% производительность труда.
По словам генерального директора NordStar Леонида Мохова, за 2025 год цех технического обслуживания NordStar существенно сократил сроки базового техобслуживания воздушных судов. С 2023 года средняя годовая выработка выросла на 45%. Сотрудники цеха освоили самостоятельный ремонт бортового буфетно-кухонного оборудования и водяных систем — это даёт экономию до 11 млн рублей в год. Авиакомпания прошла ресертификацию и расширила перечень работ, которые выполняет собственными силами.
«В прошлом году мы добились значительных результатов, увеличив производительность труда за счёт высоких компетенций персонала и современного оборудования. На этот год ставим перед собой амбициозные задачи: расширить сферы деятельности в части изготовления и ремонта авиационных конструкций с использованием высокотехнологичных станков», — сказал Леонид Мохов.
Стоит отметить, что внедрением механизмов повышения производительности труда на предприятиях края занимается Региональный центр компетенций — подразделение краевого центра «Мой бизнес». Его специалисты выходят на производство, анализируют процессы и помогают выстроить работу по-новому. Как правило, центр охватывает около 10% деятельности каждого предприятия — один производственный процесс.
По мнению главы региона, следующим шагом должно стать создание внутренней команды. Губернатор поставил задачу готовить специалистов внутри компаний, которые смогут самостоятельно тиражировать полученные практики, быть примером коллегам по отрасли.
«Повышение производительности труда — одна из ключевых задач, поставленных Президентом. От того, как налажены производственные процессы, зависит экономическая устойчивость края и страны, качество отечественных продуктов и услуг. Сегодня мы видим конкретные результаты — выработка растет, простои сокращаются, экономия — миллионы рублей в год. Но этим не ограничиваемся — принципы бережливого производства внедряем и в социальной сфере. Наша цель — чтобы каждое предприятие и учреждение в крае само умело улучшать свои процессы», — подчеркнул Михаил Котюков.
Председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания края Егор Васильев, оценивая результат, резюмировал: «Когда предприятие проходит процедуру повышения производительности труда, минимум 10% прироста есть всегда. Повышение производительности помогает в 100% случаев — никогда не бывает наоборот. Важно понимать — производительность труда — это всегда про удобство, про то, чтобы все было под рукой и каждое действие было легче для сотрудника. Именно так и достигается эффективность».
