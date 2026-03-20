BZ: Такаити заметно напряглась после шутки Трампа про атаку на Перл-Харбор

На встрече с премьером Японии Санаэ Такаити Дональд Трамп в ответ на вопрос японского журналиста, почему США не предупредили союзников об ударах по Ирану, пошутил про Перл-Харбор: «Кто лучше Японии знает, что такое сюрприз?». Реакция Такаити, которая напряглась и переглянулась с делегацией, вызвала широкий резонанс в соцсетях. Эксперты назвали шутку дипломатическим казусом, способным навредить отношениям. Сама Такаити после встречи назвала Трампа «лучшим другом», но заявила, что Япония не может участвовать в разблокировании Ормузского пролива.