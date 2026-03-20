Институт Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае отмечает юбилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Институт Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае был учрежден в 1997 году.
Первый прием граждан прошел в феврале 2001 года — с этого момента отсчитывают начало практической работы.
С 2008 года обязанности омбудсмена исполняет Марк Денисов. За четверть века к правозащитникам поступило более 102 тысяч обращений.
Только в 2025 году к омбудсмену обратились более 8,5 тысячи жителей края. Среди них — 150 участников СВО и членов их семей. О поддержке людей и планах на будущее уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов рассказал на встрече с губернатором Михаилом Котюковым.
Стороны обсудили темы, с которыми люди идут за защитой: вопросы жилья, социального обеспечения, материнства и детства. Отдельно остановились на проблемах участников спецоперации — от розыска пропавших до прохождения военно-врачебной комиссии. «Адресная помощь военнослужащим и их близким была и остается приоритетом», — подчеркнул Марк Денисов.
Ключевым событием 2026 года станет координационный совет уполномоченных Сибирского федерального округа. Он пройдет летом в Красноярске. Главная тема — защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Также омбудсмены обсудят наиболее острые проблемы соблюдения прав граждан в регионах Сибири.
В Год единства народов России правозащитники особо контролируют вопросы национальной политики. В фокусе — защита интересов и социальная поддержка коренных малочисленных народов края. «Регион много делает для сохранения их образа жизни, промыслов, культуры и языка. Реализуются различные программы, но есть вопросы, требующие постоянного внимания», — отметил Губернатор.
Михаил Котюков поблагодарил Марка Денисова за активную гражданскую позицию и поздравил с 25-летием практической деятельности института.