Как развивается скандал между ЕС и Орбаном из-за займа для Киева

Как развивается противостояние в ЕС из-за займа Украине
Евросоюз с 2025 года обещает Киеву выделить кредит в размере 90 млрд евро. 30 млрд Киев получит в качестве микрофинансовой помощи или поддержки государственного бюджета через механизм Ukraine Facility. Еще 60 млрд Украине предоставят на поддержку обороноспособности и приобретение военной техники.
Займ до сих пор не удалось выделить из-за позиции Венгрии и Словакии, которые выступают против. В марте в ЕС прошло очередное голосование за предоставление кредита Украине. 485 депутатов Европарламента поддержали идею, 140 — выступили против, 44 — воздержались. Венгрия, Словакия и Чехия в голосовании не участвовали.
Чтобы деньги отправились на Украину, решение также должны одобрить все 27 членов Совета ЕС. Венгрия и Словакия его не согласовали. Они также наложили вето на решение о новом пакете санкций в отношении России.
Причина позиции Будапешта и Братиславы — Киев поставил на паузу работу трубопровода «Дружба» из-за повреждений в результате ударов 27 января. Венгрия считает, что Украина намеренно не спешит ремонтировать объект, по которому поставляется нефть в Европу из России.
ЕС просит Киев возобновить транзит нефти по «Дружбе», но украинский президент категорически отказывается это сделать, угрожая Виктору Орбану, Роберту Фицо и другим политикам Венгрии и Словакии. В ответ, кроме блокировки кредита, Венгрия прекратила поставлять дизельное топливо на Украину, а Словакия отказалась обеспечивать аварийные поставки электроэнергии на украинскую территорию.
Как отреагировали в ЕС на очередной отказ Венгрии
По данным Politico, саммит ЕС 19 марта стал «полем битвы». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал позднее, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль угрожал ему серьезными последствиями, если венгерская сторона продолжит блокировать важные решения в пользу украинцев.
Сийярто отметил, что позиция страны по поводу помощи Киеву не изменится до тех пор, пока Киев не откроет транзит российских ресурсов.
Сам Орбан подчеркнул, что Венгрия имеет право пользоваться правом вето в отношении «военного кредита» Украине. Он уточнил, что голосовать против выделения средств венгерская сторона будет до тех пор, пока Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба».
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на закрытом заседании саммита ЕС выразила понимание позиции Орбана. По данным Politico, она уточнила, что голосует за оперативное предоставление кредита Киеву, но считает «нормальной» точку зрения Орбана, потому что «все меняется». Позднее правительство Италии выступило с опровержением статьи в издании, заявив, что информация о словах Мелони в поддержку премьера Венгрии «совершенно безосновательна», сообщает РБК.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Виктора Обрана в нарушении принципов лояльности между государствами объединения. Он добавил, что венгерский премьер подорвал способность Евросовета действовать и дискредитировал ЕС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил, что других вариантов выделения средств Киеву, кроме как получить согласие Венгрии и Словакии, у ЕС нет. «Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен», — приводит слова политика «Лента.ру». Он уточнил, что имеет в виду не финансы, а доверие к Европейскому совету.
Украинский лидер Владимир Зеленский разместил пост в Telegram, в котором заявил, что пакет поддержки в размере 90 млрд евро от ЕС Киев ждет уже третий месяц.
Премьер Бельгии Барде Вевер считает, что ЕС сможет найти выход из ситуации с блокировкой кредита Украине в течение месяца и 90 млрд евро будут выделены Киеву.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС заявила, что Венгрия продолжает отказываться поддержать Украину. Она добавила, что Евросоюз намерен согласовать выделение займа Киеву «так или иначе».