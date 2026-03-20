Лукашенко проводит совещание, но новому указу о проведении ЭКО

Лукашенко рассмотрит новый указ о проведении ЭКО в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси проведет совещание по новому законопроекту о проведении экстракорпорального оплодотворения, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщили, что 20 марта белорусскому лидеру расскажут о проекте нового указа по ЭКО в Беларуси. Главным докладчиком станет вице-премьер Наталья Петкевич. Также тему ЭКО у президента будут обсуждать глава Минздрава Александр Ходжаев, министр труда и соцзащиты Андрей Лобович, первый замглавы Администрации президента Владимир Перцов.

В минувшем году власти говорили о том, что вторая бесплатная попытка ЭКО может стать доступна в Беларуси с 2026 года.