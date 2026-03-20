Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бозумбаев ответил на слухи о назначении акимом Алатау

Может ли Канат Бозумбаев стать акимом нового современного города Алатау?

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал слухи о возможном назначении акимом города Алатау. Вопрос ему задали журналисты в кулуарах правительства, учитывая его активное участие в реализации проекта, передает BAQ.KZ.

Журналисты поинтересовались, рассматривается ли его кандидатура на пост главы города в будущем.

«Никаких прогнозов нет. Я уже трижды был акимом, считаю, что сейчас нужно давать дорогу молодым», — коротко ответил Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что не рассматривает возможность занять эту должность, отметив важность обновления управленческих кадров.