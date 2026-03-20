Рано считать неубитых птиц — Бозумбаев прокомментировал возможность повышения зарплат из-за роста цен на нефть

Он подтвердил, что доходы наших нефтегазовых компаний значительно выросли.
«В свое время было принято решение по созданию Нацфонда, и большая часть целевых и нецелевых поступлений аккумулируется там. Республиканский и местный бюджеты также должны от этого выиграть, потому что часть компаний платит экспортно-вывозную пошлину. Но пока рано считать неубитых птиц, потому что мы все следим за конфликтом на Ближнем Востоке. Если он урегулируется, цена быстро вернется назад», — сказал Бозумбаев.
При этом он пообещал, что если будут лишние деньги, они попадут в бюджеты, и это отразится на зарплатах казахстанцев.
«Компании заработают больше, могут поднять зарплаты. Также бюджеты будут пополняться за счет налогов. И тогда они смогут принять какое-то решение по индексации заработных плат», — добавил вице-премьер.
