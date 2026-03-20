Дефицит спасателей, старая техника, отсутствие бомбоубежищ: Если случится беда, жители Молдовы будут сами о себе заботиться

Правительство одобрило Национальную программу развития гражданской защиты на 2026−2030 годы. Документ, который должен повысить безопасность страны, фиксирует системный кризис в этой сфере, пишет romania_ru.
Главные провалы:
Спасателей не хватает. В Молдове один спасатель или пожарный приходится на 2 573 жителя. (В Румынии — на 716, на Украине — на 778, в Эстонии — на 804).
Техника разваливается на вызовах. 36% машин спасателей — еще советские. Примерно 30% всех поломок происходит по пути на вызов или с него. Это означает прямую угрозу жизни людей и самих спасателей.
Укрытий нет (?). Во всей 74-страничной программе ни слова о бомбоубежищах и укрытиях для населения. Хотя еще в 2023 году глава МВД признавал, что «непонятно, в чьем ведении они находятся».
Важные вопросы, на которые документ не отвечает: как при такой нехватке людей и с техникой, которая ломается по дороге, люди в экстренной ситуации вообще получат помощь? И где им укрыться, если случится беда?
