КСИР сообщил о гибели своего представителя из-за атаки США и Израиля

ТЕГЕРАН, 20 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наини в результате атаки США и Израиля.

Источник: AP 2024

«Али Мохаммад Наини погиб утром последнего дня месяца Рамадан (19 марта — ред.) в результате преступной и трусливой атаки США и Израиля», — говорится в заявлении, которое опубликовало гостелерадиокомпания Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. В ходе конфликта были убиты представители военного и политического руководства Ирана, в том числе начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани, министр разведки Ирана Исмаил Хатиб, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше