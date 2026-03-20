Будут ли города по примеру Алатау, рассказал вице-премьер

В Казахстане внедрение уникальных международных стандартов в строительстве и эксплуатации объектов города Алатау станет экспериментальной площадкой для возможного масштабирования на другие регионы, передает BAQ.KZ.
Об этом заявил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве.
«Несколько лет понадобится, чтобы протестировать международные стандарты при строительстве и эксплуатации уникальных зданий. Мы хотим экспериментально опробовать продвинутые практики на территории Алатау. Там, где это будет эффективно, безусловно, мы сможем масштабировать опыт на другие регионы страны. Через 2−3 года будет определtнный результат — позитивный в каких-то сферах, возможно, негативный в других. На основе этих выводов мы сможем корректировать процессы и реформировать многие отрасли», — отметил Бозумбаев.
Ранее сообщалось, что готовится к подписанию межправительственное соглашение. Корейская сторона попросила, чтобы между странами сформировался юридический мост, рассказал журналистам спикер.
«Кроме того, мы подписали уже предварительное соглашение с одной из корейских компания Hyundai Green Food. И как раз они ждут, когда, скажем, закон наш заработает для того, чтобы были определенные, как я сказал, приоритетные отрасли, какие-то преференции и так далее. Мы тогда выделим земельный участок, они тоже завод собираются строить», — рассказал заместитель Премьер-Министра РК.
Еще одно направление — это образование. Через несколько месяцев возможно в городе Алатау появится полноценный кампус одного из лучших университетов Южной Кореи в области высоких технологий — KAIST.