Минфин Беларуси прокомментировал снятие американских санкций

В четверг стало известно, что Вашингтон снимает санкции с Белинвестбанка и Банка развития Беларуси, а также с министерства финансов. Об этом было объявлено после встречи спецпосланника президента США Джона Коула с президентом Беларуси Александром Лукашенко.