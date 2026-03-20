Минфин Беларуси прокомментировал снятие американских санкций

Речь идет о снятии американских санкций с самого Минфина и двух финансовых учреждений. Как считают в ведомстве, это создает предпосылки для восстановления доверия между участниками международного рынка капитала.
«Министерство традиционно выступает против использования любых нерыночных механизмов в международных финансах, неизменно выступает за развитие сотрудничества на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов всех сторон», — заявили в Минфине.
В четверг стало известно, что Вашингтон снимает санкции с Белинвестбанка и Банка развития Беларуси, а также с министерства финансов. Об этом было объявлено после встречи спецпосланника президента США Джона Коула с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Пока неизвестно, как снятие санкций повлияет на механизм выплат дохода по государственным ценным бумагам Беларуси, которые размещались на международном рынке и были номинированы в долларах.