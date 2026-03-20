Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин Беларуси прокомментировал снятие американских санкций

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Министерство финансов Беларуси приветствует действия США по снятию ранее действовавших ограничений, заявили в финансовом ведомстве.

Источник: Sputnik.by

Речь идет о снятии американских санкций с самого Минфина и двух финансовых учреждений. Как считают в ведомстве, это создает предпосылки для восстановления доверия между участниками международного рынка капитала.

«Министерство традиционно выступает против использования любых нерыночных механизмов в международных финансах, неизменно выступает за развитие сотрудничества на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов всех сторон», — заявили в Минфине.

В четверг стало известно, что Вашингтон снимает санкции с Белинвестбанка и Банка развития Беларуси, а также с министерства финансов. Об этом было объявлено после встречи спецпосланника президента США Джона Коула с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Пока неизвестно, как снятие санкций повлияет на механизм выплат дохода по государственным ценным бумагам Беларуси, которые размещались на международном рынке и были номинированы в долларах.

