Востоковед указал на нюанс стратегии Ирана в конфликте с США

Исламская Республика атакует не столько военные объекты США, сколько нефтегазовую инфраструктуру на территориях монархий Персидского залива. На это обратил внимание в беседе с «Лентой.ру» востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что Иран уделяет повышенное внимание блокировке Ормузского пролива, чтобы повлиять на экономику региона и мира. Он добавил, что даже в ослабленном состоянии республика в состоянии закрыть морской проход для коммерческих и военных судов.

«Иран будет и дальше давить как на региональную, так и на глобальную экономику», — резюмировал собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что интенсивность ударов со стороны Ирана продолжит оставаться высокой.

Ранее стало известно об очередной атаке на нефтяную инфраструктуру стран Ближнего Востока. БПЛА ударил по нефтеперерабатывающему заводу в порту Эль-Ахмади в Кувейте. На некоторых установках произошел пожар. Ранее сообщалось, что в саудовском городе Янбу произошло падение беспилотного летательного аппарата на территории нефтеперерабатывающего завода Samraef.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше