49 млрд тенге на борьбу с паводками в Казахстане: Бозумбаев ответил на вопрос о «распиле» средств

«Не считаю это большой суммой, во-первых. Потому что к этому относится очень много мероприятий. Это многофакторное обследование гидротехнических сооружений, дамбы, водопропускные сооружения на водохранилищах, сами водохранилища. Вы знаете, всем основным водохранилищам — самым молодым 30 лет, тем, что постарше — по 50−70 лет. Поэтому многофакторное обследование, капитальный ремонт, реконструкция — это капитально затратно», — заявил Канат Бозумбаев.
Зампремьера добавил, что 2024-й год дал понять, что страна не была готова к паводкам, многие мероприятия не реализовывались. «Это небольшие деньги, я не вижу проблем с этим. Области должны делать, потому что ущерб, который природа может нанести, он гораздо выше. Дискомфорт, который природа может нанести людям, и ущерб экономике — он гораздо выше», — добавил Бозумбаев.
Его спросили, не будет ли «распила» выделенных средств. «Любая контролирующая организация может проверить. (…) Если кто-то что-то украдет, то по итогам все равно наши контролирующие органы найдут виноватого, точку поставят. В легальной зоне конкурсы, тендеры, проектно-сметная документация с госэкспертизой, подрядчик понятный — там вообще проблем не вижу», — ответил Бозумбаев.