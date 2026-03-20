Риски лоббизма в Алатау из-за спецрежима прокомментировали в правительстве

«Оффшорная зона — это когда налоги минимальные, ты регистрируешь компанию, минимальные деньги платишь и делаешь торговые операции свободные, какие-то другие вещи в других частях мира. Город Алатау не будет офшорной зоной. У нас преференции только для компаний, которые непосредственно свою деятельность будут осуществлять на территории города Алатау. Все преференции будут формализованы в бизнес-лицензиях, которые будут выдаваться администрацией города. В них будут, с одной стороны, преференции, с другой стороны, обязательства инвестора: сколько рабочих мест, сколько налогов, сколько времени займет построение, ведение того или иного объекта, будь то фабрика, завод или социальные учреждения», — сказал Бозумбаев.