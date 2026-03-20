Если бы Украина ещё 7 марта сообщила Молдове о ситуации на Днестре, отключений воды на севере страны можно было избежать: До сих пор неизвестно, чем загрязнена река

Украина до сих пор не предоставила молдавским специалистам доступ к Новоднестровской ГЭС, чтобы оценить ситуацию с утечкой загрязняющих веществ в Днестр, но также и не проинформировала оперативно Кишинёв, когда загрязнение началось, рассказал вице-директор агентства водных ресурсов Молдовы Раду Казаку.
Он подчеркнул, что если бы Украина ещё 7 марта сообщила Молдове о ситуации, то, вероятно, удалось бы даже избежать и кризиса водоснабжения на севере республики.
Эколог, исполнительный директор ассоциации Eco-Tiras Илья Тромбицкий предупредил, что отсутствие чётких данных затрудняет объективную оценку рисков.
«Правда в том, что мы до сих пор не знаем реального источника загрязнения. Украина иногда говорит, что это ракетное топливо, иногда — электрические трансформаторы, взорвавшиеся из-за ракет и беспилотников. Сегодня мы можем обнаружить только нефтяные вещества. Идёт ли речь о Т-10 — ракетном топливе — или о трансформаторном масле, пока никто не установил их объём концентрации в воде», — отмечает Тромбицкий.
«Если трансформаторное масло попадает в реку, оно остаётся на дне, в песке, и, если его концентрация высока, в этом районе ничего не растёт, микрофлора не развивается, способность воды к самоочищению снижается. Поэтому это будет проблемой на долгосрочную перспективу. Однако концентрация в воде будет постепенно снижаться, пока не перестанет оказывать существенное влияние на здоровье населения», — считает эксперт.
