Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Если бы Украина ещё 7 марта сообщила Молдове о ситуации на Днестре, отключений воды на севере страны можно было избежать: До сих пор неизвестно, чем загрязнена река

Если в Днестр попало трансформаторное масло, последствия будут долгосрочными.

Источник: Комсомольская правда

Украина до сих пор не предоставила молдавским специалистам доступ к Новоднестровской ГЭС, чтобы оценить ситуацию с утечкой загрязняющих веществ в Днестр, но также и не проинформировала оперативно Кишинёв, когда загрязнение началось, рассказал вице-директор агентства водных ресурсов Молдовы Раду Казаку.

Он подчеркнул, что если бы Украина ещё 7 марта сообщила Молдове о ситуации, то, вероятно, удалось бы даже избежать и кризиса водоснабжения на севере республики.

Эколог, исполнительный директор ассоциации Eco-Tiras Илья Тромбицкий предупредил, что отсутствие чётких данных затрудняет объективную оценку рисков.

«Правда в том, что мы до сих пор не знаем реального источника загрязнения. Украина иногда говорит, что это ракетное топливо, иногда — электрические трансформаторы, взорвавшиеся из-за ракет и беспилотников. Сегодня мы можем обнаружить только нефтяные вещества. Идёт ли речь о Т-10 — ракетном топливе — или о трансформаторном масле, пока никто не установил их объём концентрации в воде», — отмечает Тромбицкий.

«Если трансформаторное масло попадает в реку, оно остаётся на дне, в песке, и, если его концентрация высока, в этом районе ничего не растёт, микрофлора не развивается, способность воды к самоочищению снижается. Поэтому это будет проблемой на долгосрочную перспективу. Однако концентрация в воде будет постепенно снижаться, пока не перестанет оказывать существенное влияние на здоровье населения», — считает эксперт.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

